Ніка Превц встановила новий рекорд жіночого Кубку світу

Словенська стрибунка Ніка Превц виграла другий особистий старт на етапі Кубку світу в фінському Лахті. Для неї ця перемога стала 16-ю в поточному сезоні.

Таким чином, вона стала одноосібною рекордсменкою за кількістю перемог у одному сезоні жіночого Кубку світу. Попередній рекорд належав японці Сарі Таканасі, яка здобула 15 перемог у сезоні-2013/2014.

Зазначимо, що свою 16-ту перемогу Превц здобула вже у статусі володарки Кубку світу-2025/26. Вона достроково забезпечила собі титул напередодні, коли здобула свою 15-ту перемогу.

Для Ніки це третій поспіль титул володарки Кубку світу. До неї тричі поспіль вигравати Великий кришталевий глобус у стрибках з трампліна вдавалося лише поляку Адаму Малишу в 2001 – 2003 роках і норвежці Марен Лундбю в 2018 – 2020 роках.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 Ніка Превц виграла золото в міксті.