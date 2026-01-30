Українська правда
Стрибки з трампліна. Словенія виграла змішаний командний турнір у Віллінгені

Олег Дідух — 30 січня 2026, 19:07
Домен Превц
Збірна Словенії зі стрибків на лижах з трампліна виграла змішаний командний турнір на етапі Кубку світу в німецькому Віллінгені. Команда у складі Ніки Водан, Тімі Зайца, Ніки та Домена Превців на 0,6 бала випередила господарів, збірну Німеччини (Агнер Райш, Карл Гайгер, Селіна Фрайтаг, Філіпп Раймунд).

Топ-3 замкнула збірна Японії – Сара Таканасі, Рен Нікайдо, Нозомі Маруяма, Рьою Кобаясі. Змагання відбувалися за складних погодних умов, друга спроба була скасована. Збірна України у змішаному командному турнірі участі не брала.

Підсумкові результати:

У суботу, 31 січня, у чоловіків на Кубку світу в Віллінгені відбудеться особистий турнір. Кваліфікацію розпочнеться о 12:45 за київським часом.

