Гірські лижі. Одерматт виграв супергігант у Кранс Монтані

Зірковий швейцарський гірськолижник Марко Одерматт виграв супергігант на домашньому етапі Кубку світу в Кранс Монтані. Для лідера загального заліку це восьма перемога в поточному сезоні та сумарно 45-та в кар’єрі на Кубку світу.

Одерматт на 0,28 секунди випередив свого партнера по команді Алексіса Монне та італійця Домініка Паріса, для якого це перший подіум у поточному сезоні. Переможець вчорашнього швидкісного спуску, швейцарець Франьо Фон Алльмен, сьогодні показав лише сьомий результат. Зійшли з дистанція канадець Джеймс Кроуфорд і норвежець Фредрік Мьоллер.

Підсумкові результати:

Наступний етап чоловічого Кубку світу відбудеться 1-2 березня в словенській Краньській Горі. В програмі заплановані гігант і слалом.