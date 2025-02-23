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Гірські лижі. Одерматт виграв супергігант у Кранс Монтані

Олег Дідух — 23 лютого 2025, 13:34
Гірські лижі. Одерматт виграв супергігант у Кранс Монтані
Марко Одерматт
Getty Images

Зірковий швейцарський гірськолижник Марко Одерматт виграв супергігант на домашньому етапі Кубку світу в Кранс Монтані. Для лідера загального заліку це восьма перемога в поточному сезоні та сумарно 45-та в кар’єрі на Кубку світу.

Одерматт на 0,28 секунди випередив свого партнера по команді Алексіса Монне та італійця Домініка Паріса, для якого це перший подіум у поточному сезоні. Переможець вчорашнього швидкісного спуску, швейцарець Франьо Фон Алльмен, сьогодні показав лише сьомий результат. Зійшли з дистанція канадець Джеймс Кроуфорд і норвежець Фредрік Мьоллер.

Підсумкові результати:

Наступний етап чоловічого Кубку світу відбудеться 1-2 березня в словенській Краньській Горі. В програмі заплановані гігант і слалом.

Марко Одерматт Кубок світу з гірських лиж Домінік Паріс

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