Стрибки з трампліна. Превц розгромив суперників у Віллінгені

Олег Дідух — 31 січня 2026, 19:23
Словенський стрибун на лижах з трампліну Домен Превц виграв перший особистий старт на етапі Кубку світу в німецькому Віллінгені. В другому раунді він стрибнув на 155 метрів, зупинившись в 0,5 метра від повторення рекорду трампліну.

В підсумку лідер загального заліку Кубку світу випередив найближчого переслідувача, японця Рена Нікайдо, на 22 бали. Третім став господар змагань, німець Карл Гайгер, для якого це перший подіум у поточному сезоні.

Українець Євген Марусяк отримав дискваліфікацію в першій спробі. Перед цим у кваліфікації він розділив третє місце з японцем Рьою Кобаясі.

Підсумкові результати:

В неділю, 1 лютого, у Віллінгені відбудеться ще один особистий турнір. Кваліфікація розпочнеться о 12:45 за київським часом.

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Домен Превц Рен Нікайдо

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

