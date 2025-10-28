Вигравав Олімпійські ігри, дочка також, онук – чемпіон світу серед юніорів: помер легендарний норвезький лижник

У 82-річному віці помер норвезький лижник Одд Мартінсен.

Смерть Мартінсена підтвердила його родина Норвезькій національній телерадіомовній корпорації (NRK).

Мартінсен був відомий як спеціаліст з естафет. Він став чемпіоном світу в 1966 році та олімпійським чемпіоном в 1968 році у складі норвезької естафетної збірної, а в 1976 році Норвегія разом з Мартінсеном виграла олімпійське срібло.

На індивідуальних дистанціях Мартінсен виграв олімпійське срібло в 1968 році, одне срібло чемпіонату світу (1970) та дві бронзи чемпіонату світу (1966 та 1970).

У 2014 році Мартінсен був названий лицарем першого ступеня Норвезького ордена Святого Олава за видатний внесок у норвезький та міжнародний лижний спорт.

Після завершення кар'єри він взяв під опіку свою доньку Бенте Мартінсен. Згодом вона одружилася і стала виступати під прізвищем Скарі.

У 2002 році Бенте стала олімпійською чемпіонкою в забігу на 10 км. Скарі також чотири рази вигравала Кубок світу.

Цього року Філіп Скарі – син Бенте та онук Одда – став чемпіоном світу серед юніорів зі спринту та естафети.