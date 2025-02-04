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52-річна легенда стрибків виступить на Кубку світу в Саппоро

Олег Дідух — 4 лютого 2025, 17:10
52-річна легенда стрибків виступить на Кубку світу в Саппоро
Норіакі Касаї
Skijumping.pl

Легендарний японський стрибун Норіакі Касаї виступить на домашньому етапі Кубку світу в Саппоро.

Про це повідомляє Skijumping.pl.

Етап у Саппоро відбудеться 14 – 16 лютого. Збірна Японії на ньому, окрім основного складу, також виставить національну групу. Загалом команду Кенто Сакуями в Саппоро, окрім Касаї, також представлять Рьою, Юнсіро та Сакутаро Кобаясі, Наокі Накамура, Томофумі Наїто, Таку Такеучі, Юкія та Кеїчі Сато.

Таким чином, 52-річний Касаї вкотре оновить власний рекорд як найбільш віковий учасник Кубку світу в історії. Він дебютував ще у сезоні-1988/89. Сумарно провів на Кубку світу рекордні 578 стартів, у яких здобув 17 перемог і 63 рази піднімався на подіум.

Раніше повідомлялося про те, що наприкінці поточного сезону кар’єру завершить Міхаель Хайбьок.

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