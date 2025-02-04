Зірковий австрійський стрибун оголосив про завершення кар’єри

Відомий австрійський стрибун на лижах з трампліна Міхаель Хайбьок оголосив про завершення спортивної кар’єри наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба Австрійської лижної федерації.

"Впродовж останніх декількох місяців я щораз частіше відчував, що після цього сезону наступить ідеальний момент, щоби щасливо завершити кар’єру, почати проводити час із сім’єю та чекати на нові речі в житті", – заявив 33-річний спортсмен.

Хайбьок дебютував на Кубку світу в 2010 року. Найуспішнішими в його кар’єрі стали сезони-2014/15 та 2015/16. Тоді він фінішував у трійці кращих загального заліку Турне чотирьох трамплінів та посідав п’яте та четверте місця відповідно в загальному заліку Кубку світу.

Сумарно на рахунку Хайбьока 5 перемог і 23 подіуми на етапах Кубку світу. Міхаель – срібний призер Олімпіади-2014 в командному турнірі. Також завоював три срібла та три бронзи на чемпіонатах світу, всі медалі – в командних видах.

У поточному сезоні Хайбьок наразі йде 11-м у загальному заліку Кубку світу з 523 очками в активі.

Нагадаємо, минулого тижня про завершення кар’єри оголосив зірковий двоборець Ярл Магнус Ріібер.