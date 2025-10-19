Олімпійська чемпіонка зламала мізинець, вдарившись об диван

Триразова чемпіонка світу з лижних гонок Джессі Діггінс, яка готується до свого останнього сезону, отримала перелом мізинця на нозі. Вона вдарилася об диван.

Про це вона повідомила в соцмережах, пише Nrk.no.

"Вчора я вдарилася об куток дивана та зламала мізинець. Таке трапляється – врешті-решт, без труднощів на заваді ніяк. І це стане частиною моєї цікавої історії на шляху до Олімпійських ігор. Раніше я ніколи не ламала пальці на нозі, це щось новеньке. Але нічого серйозного", – розповіла Діггінс.

Однак 34-річна олімпійська чемпіонка, здається, не хвилюється. Вона запевняє, що ця травма не завадить її підготовці до зимового сезону

"Я ніколи раніше не ламала палець на нозі, але це не велика проблема. Це просто ще один маленький інцидент на шляху до Олімпіади", – сказала лижниця.

Діггінс стала олімпійською чемпінкою в командному спринті в 2018-му. У Пекіні вона стала "срібним" призером в особистому спринті, а також здобула "бронзу" в гонці на 30 км.

