Легендарний гірськолижник підтвердив свій виступ у першій гонці за п’ять років

Легендарний гірськолижник Марсель Хіршер підтвердив свою участь у першому старті нового сезону Кубка світу.

Про це повідомляє NeveItalia.

Хіршер, який у міжсезоння оголосив про повернення у великий спорт після більш ніж 5-річної перерви, через неоптимальну форму до останнього сумнівався в тому, чи виступить в першій гонці сезону – гігантському слалому в австрійському Зольдені, який відбудеться у неділю, 27 жовтня. 35-річний австрієць після повернення виступатиме під прапором Нідерландів, звідки родом його мати.

Востаннє Хіршер виходив на старт гонки Кубку світу 2051 день тому, 17 березня 2019 року, коли посів 14 місце в слаломі у Сольдеу (Андорра).

Нагадаємо, легендарний гірськолижник рекордні 8 разів перемагав у загальному заліку Кубка світу – у 2012 – 2019 роках.