Мені ніби 80 років: чотириразова олімпійська чемпіонка розповіла, як їй складно живеться з вагітністю

Норвезька лижниця Тереза Йохауг, яка зараз готується до появи на світ своєї другої дитини, заявила, що вагіність викликає багато незручностей.

Її слова передає Iltalehti.fi.

"Мені це не подобається. Мені подобається те, що буде дитина, але мені не подобається бути вагітною. Ти не відчуваєш себе частиною життя", – сказала норвежка.

Спортсменка, яка звикла до регулярних фізичних вправ, каже, що їй довелося скоротити їх кількість. Її живіт зростає з кожним днем, тому він накладає обмеження на повсякденну діяльність.

Наприклад, піднімати речі з підлоги, одягати шкарпетки та виходити з машини є складнішими завданнями, ніж зазвичай.

" Я почуваюся як 80-річна жінка. Це трохи діє мені на нерви. Я сварлива, дуже сварлива. Я не була найкращою дружиною", – додала Йохауг.

Пологи зіркової норвежки очікуються приблизно через 70 днів.

Нагадаємо, у травні 37-річна Тереза ухвалила рішення остаточно завершити свою спортивну кар’єру.

Йохауг – одна із найтитулованіших лижниць в історії. За кар’єру вона завоювала 4 олімпійських золота та 14 нагород найвищого гатунку на чемпіонатах світу.

На Кубку світу дебютувала в 2007 році, у 261 особистому старті здобула 89 перемог і 160 разів піднялася на подіум. Тричі (у 2014, 2016 і 2020 роках) ставала володарем Великого кришталевого глобуса, 4 рази вигравала багатоденку Тур де Скі. У 2016 – 2018 роках відбувала допінгову дискваліфікацію.