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Мартен Фуркад візьме участь у лижному марафоні в Енгадіні

Олег Дідух — 20 лютого 2025, 19:22
Мартен Фуркад візьме участь у лижному марафоні в Енгадіні
Мартен Фуркад
L'Equipe

Легендарний французький біатлоніст Мартен Фуркад візьме участь у знаменитому лижному марафоні в швейцарському Енгадіні.

Про це повідомляє NordicMag.

Марафон відбудеться у неділю, 9 березня. Окрім Фуркада-молодшого, на старт вийде також колишня швейцарська лижниця Селіна Гаспарін.

Цього року марафон в Енгадіні відбудеться в 55-й раз в історії, це один із найбільш масових лижних марафонів світу. На старт вийдуть понад 14 тисяч спортсменів із 60 країн світу. 2 лютого відбудеться жіноча гонка, 6 лютого – нічний забіг, 9 лютого – півмарафон і марафон.

36-річний Фуркад завершив кар’єрі біатлоніста в березні 2020 року. На початку лютого француз відмовився очолити оргкомітет зимових Олімпійських ігор 2030 року.

Лижні перегони Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

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