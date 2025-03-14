Марусяк у погоні за топ-10 на щасливому для себе трампліні. Анонс лижного вікенду

Стрибки з трампліна

Старти тижня:

Субота, 15 березня

18:00 – Вікерсунд (Норвегія), HS240, особистий польотний турнір

Неділя, 16 березня

17:35 – Вікерсунд (Норвегія), HS240, особистий польотний турнір

У Кубку світу зі стрибків з трампліна найближчого вікенду завершиться норвезьке турне Raw Air. Цього року багатоденка відбувається у, можливо, найважчий момент у історії норвезьких стрибків: відсторонення головного тренера та всієї основи збірної через маніпуляції з костюмами під час чемпіонату світу в Тронхеймі. Величезний репутаційний удар по норвезькій збірній, яка менш ніж за тиждень втратила половину своїх основних спонсорів.

Міжнародна лижна федерація (FIS) оголосила про те, що до кінця поточного сезону в технічний регламент внесені екстрені зміни. Кожен стрибун до завершення поточної кампанії зможе використовувати лише один комбінезон на вибір з тих, які він уже використовував у нинішньому сезоні. При цьому, костюми здаватимуться "під ключ" FIS. Екіпірування видаватиметься спортсменам за 30 хвилин до першого стрибка в змагальний день і забиратимуться через 30 хвилин після завершення змагань.

Здавалося б, непоганий крок? Лише на перший погляд. Директор Кубку світу Сандро Пертіле вже заявив, що після етапу в Вікерсунді костюми на наступний етап у Лахті доставлятимуть самі команди, що, по суті, позбавляє будь-якого сенсу зазначені вище заходи.

В четвер відбувся перший особистий турнір Raw Air у Холменколлені, у якому збірну Норвегії представляла лише національна група та Фредрік Віллумстад. Таким чином, вперше в історії Кубку світу збірну Норвегії в Холменколлені представляло менш ніж 5 стрибунів.

Доволі прогнозовано все завершилося фіаско: до залікової зони потрапив лише Віллумстад, який посів скромне 27 місце. Лише 4 очки в Кубок націй – найгірший результат в історії Норвегії на домашніх етапах Кубку світу.

Рьою Коюаясі Skijumping.pl

Завершився етап у Холменколлені впевненою перемогою Рьою Кобаясі, який привіз усім переслідувачам більш ніж 10 балів. Третя перемога поспіль для Рьою на Кубку світу, з тим тільки нюансом, що між ними був чемпіонат світу в Тронхеймі, де японець завоював лише бронзу на великому трампліні – й ту завдяки дискваліфікації Маріуса Ліндвіка.

Так чи інакше, неможливо заперечувати той факт, що у другій половині сезону Кобаясі знову набрав відмінну форму. Перемога в Осло стала для збірної Японії ювілейною, сотою в історії в особистих турнірах на Кубку світу. 35 із них – на рахунку самого Рьою, який за цим показником наблизився на відстань усього однієї перемоги до легендарного фіна Янне Ахонена.

Як і на чемпіонаті світу, збірна Австрії, за виключенням Яна Хьорля, опинилася на других ролях. Ян посів друге місце, у той час як Даніель Чофеніг став лише дев’ятим. Розрив між ними у загальному заліку скоротився лише до 132 очок. Попереду – ще 5 особистих стартів, 4 із яких – на польотних трамплінах, які Чофеніг не дуже любить. Враховуючи очевидний спад форми Даніеля, із втриманням жовтої майки лідера Кубку світу в нього можуть виникнути величезні труднощі.

Доволі несподівано ожила збірна Німеччини. Філіпп Раймунд і Андреас Веллінгер непогано виглядали і на великому трампліні на чемпіонаті світу в Тронхеймі. Проте несподівано найкращим із німців став Карл Гайгер, який у Тронхеймі після класних виступів на нормальному трампліні на великому виглядав відверто слабко. Гайгер у Холменколлені замкнув топ-3. Лише другий подіум для Карла у поточному сезоні, при чому, вперше він застрибнув у топ-3 ще 1 грудня в лотерейному старті в одну спробу в Руці. Враховуючи ще й перемогу Гайгера в кваліфікації, назвати випадковим цей успіх німця не вийде.

Карл Гайгер Skijumping.pl

Маркусу Айзенбіхлеру, який завершує кар’єрі наприкінці сезону, наставник збірної Німеччини Штефан Хорнгахер дав можливість зробити прощальний тур по Кубку світу. Розпочався він невдало – з лише 41 місця в Холменколлені. Нікуди не поділися й проблеми П’юса Пашке, який також залишився без очок – 35-й результат.

Свіжоспечений чемпіон світу, Домен Превц, лише розділив п’яте місце з Раймундом. Четвертим став інший словенець, Анже Ланішек. Після першої спроби замикав топ-10 Владімір Зографскі, проте в другому раунді він відступив на 16-ту позицію. У кваліфікації вкрай неприємно здивував австрієць Максімільян Ортнер, який провалив свій стрибок і не відібрався до основних змагань.

Збірна України в Холменколлені залишилася без набраних очок. Віталій Калініченко, як і на великому трампліні на чемпіонаті світу, виглядав доволі конкурентоздатним і за певного збігу обставин міг навіть претендувати на потрапляння в другу спробу, проте в підсумку розділив 41 місце з Айзенбіхлером, перед цим посівши аналогічну позицію в кваліфікації.

Віталій Калініченко Skijumping.pl

А ось Євген Марусяк дещо розчарував, особливо на контрасті з 15 місцем на чемпіонаті світу. В основних змаганнях у Холменколлені він посів 33 місце, при чому, виходячи з його результатів у тренуваннях і кваліфікації, не можна сказати, що лідер збірної України був здатен на щось значно більше.

Втім, головна частина Raw Air для Марусяка ще попереду – на вихідних відбудеться два старти на гігантському трампліні у Вікерсунді. Польотні змагання – коронний вид програми для Марусяка, та й конкретно трамплін у Вікерсунді можна назвати щасливим для нього. Саме на цій арені рік тому Євген посів 11 місце – його особистий рекорд на Кубку світу. Сподіваємося, цього року Марусяку вдасться особистий рекорд оновити та вперше в кар’єрі фінішувати в топ-10.

Гірські лижі

Старти тижня:

Субота, 15 березня

10:30/13:30 – Хаф’єлл (Норвегія), гігант, чоловіки

Неділя, 16 березня

10:30/13:30 – Хаф’єлл (Норвегія), слалом, чоловіки

Чоловіки-гірськолижники після Квітф’єлля залишилися в околицях Ліллехаммера: тепер на них чекає технічний етап у сусідньому Хаф’єллі, який на Олімпіаді 1994 року приймав змагання у слаломі та гіганті. У цих же дисциплінах спортсмени змагатимуться і в найближчий вікенд.

У жінок цього вікенду мав відбутися швидкісний етап у Ла Туїле, в рамках якого були заплановані два супергіганти та один швидкісний спуск. Проте через несприятливий прогноз погоди програму етапу довелося повністю перекроїти. Жодного тренування швидкісного спуску провести так і не вдалося, тому і сам даунхіл довелося скасувати. Оскільки на суботу та неділю прогноз погоди був несприятливим, два супергіганти провели в четвер та п’ятницю по максимально вкороченій трасі з часом проходження у менш ніж одну хвилину.

Федеріка Бріньоне у першому супергіганті посіла третє місце, а в другому – здобула свою десяту перемогу в поточному сезоні. Водночас, Лара Гут-Бехрамі двічі фінішувала четвертою (в п’ятницю вона розділила четверту позицію з партнеркою по команді Корінн Сутер), зо дозволило італійці перехопити червоний біб лідера заліку Кубку світу в супергіганті. Перед фіналом сезону в Сан Веллі їх розділяє всього 5 очок – боротьба буде максимально запеклою.

Федеріка Бріньоне Getty Images

Що стосується загального заліку Кубку світу, то перевага Бріньоне над Гут-Бехрамі виросла до 382 очок за чотири гонки до завершення сезону. Де-юре Федеріка Великий кришталевий глобус ще не завоювала, проте, враховуючи, що Гут-Бехрамі не ходить слалом, італійку вже можна вітати з другою в кар’єрі перемогою в загальному заліку Кубку світу.

Дуже не щастило в Ла Туїле Соф’ї Годжі, яка двічі фінішувала другою, програвши переможцям 0,06 і 0,01 секунди відповідно – цілком прогнозовані мікроскопічні розриви як для такої короткої траси. У п’ятницю перемоги Соф’ю позбавила Бріньоне, в четвер – Емма Айхер. Талановита німкеня здобула свою другу перемогу на Кубку світу, при чому, обидві – в швидкісних видах, хоча розпочинала свої виступи вона як слаломістка. У п’ятницю Емма могла оформити переможний дубль, проте помилилася по траєкторії та зійшла з дистанції в середині траси.

В четвер аналогічна ситуація трапилася з Корнелією Хюттер. У п’ятницю лідерка збірної Австрії фінішу вже дісталася, проте зі скромним 15-м результатом. У цілому збірна Австрії етап у Ла Туїле провалила. Обидва рази найкращою з австрійок була Аріана Редлер, проте це лише восьме та сьоме місця.

У п’ятницю третьою несподівано стала Романа Мірадолі, для якої це перший подіум у поточному сезоні та сумарно четвертий у кар’єрі. У четвер хороший шанс потрапити на подіум втратила Естер Ледецка, яка через слабкий розгін стала у підсумку лише сьомою.

Сильно виступили в Ла Туїле не лише Годжа та Бріньоне, а й інші італійки. У четвер топ-6 замкнула Марта Бассіно, у п’ятницю – Елена Куртоні. Для Бассіно шосте місце – повторення її найкращого результату в нинішньому, провальному для неї сезоні.

Лижні гонки

Старти тижня:

Субота, 15 березня

12:30 – Холменколлен (Норвегія), розділка, 20 км, класика, жінки

15:00 – Холменколлен (Норвегія), розділка, 20 км, класика, чоловіки

Неділя, 16 березня

12:15 – Холменколлен (Норвегія), розділка, 10 км, вільний стиль, жінки

14:30 – Холменколлен (Норвегія), розділка, 10 км, вільний стиль, чоловіки

За традицією, після чемпіонату світу чи Олімпіади Кубок світу з лижних гонок приїжджає на найпрестижніший етап сезону – у норвезькому Холменколлені. Попри культовий статус, проблем навколо цього етапу завжди достатньо, і деякі збірні відмовляються брати в ньому участь. Це пов’язано з кількома причинами. Перша – це висока вартість поїздок у Норвегію та проживання там, хоча цей фактор частковою нівелюється завдяки тому, що ще минулого тижня лижники змагалися в Норвегії на чемпіонаті світу в Тронхеймі – далеко їхати не доведеться.

Друга причина – норвежці на домашній етап виставляють дуже сильну національну групу, що знижує шанси інших збірних поборотися за високі місця. Часто представники норвезької національної квоти здатні навіть боротися за місця у топ-5 – яскрава демонстрація того, наскільки великою є перевага Норвегії над іншими державами в лижних гонках.

Тереза Йохауг Getty Images

Традиційно у рамках етапу в Холменколлені відбуваються марафони, і в сезони титульних турнірів це створювало додаткову проблему: спортсменам доводилося бігти два марафони поспіль з перервою всього в один тиждень. І такі навантаження також відлякували багатьох потенційних учасників етапу в Осло.

Цю проблему вирішили, перенісши марафон на наступний, заключний етап сезону в Лахті, у той час як у Осло лижники пробіжать розділки на 20 і 10 км у суботу та неділю відповідно. Рішення непогане, але ухвалене воно ціною зникнення з календаря найпрестижнішої гонки сезону – Холменколленського марафону. Як на мене, кращим рішенням даної проблеми була би зміна місцями етапів у Осло та Лахті у календарі, навіть враховуючи, що це зруйнувало би концепцію Лахтинських ігор, коли в один вікенд у Фінляндії змагаються стрибуни, лижники та двоборці.

Двоборство

Старти тижня:

Субота, 15 березня

10:45/17:30 – Холменколлен (Норвегія), HS 134/10 км, особистий Гундерсен

Неділя, 16 березня

10:45/16:15 – Холменколлен (Норвегія), HS 134/7,5 км, компакт

Скандал з норвезькими костюмами в стрибках з трампліна зачепив і двоборство, тим більше, що у минулу п’ятницю Йорген Гробак отримав дискваліфікацію під час стрибкової спроби командного турніру. Нормам технічного регламенту не відповідали його кріплення для лиж – він використовував стару версію, яку вже декілька років як заборонено використовувати.

Тепер же триває розслідування FIS, оскільки існують підозри щодо того, що заборонені кріплення використовував не лише Гробак, а й інші представники збірної Норвегії, і, можливе, не лише під час командного турніру. Асистент головного тренера збірної Норвегії з двоборства Трульс Йохансен уже отримав тимчасове відсторонення, як і його колеги зі стрибкової збірної.

Ярл Магнус Ріібер Getty Images

Довести щось заднім числом буде вкрай складно. Що не заважає, наприклад, представникам збірної Австрії, вимагати радикальних кроків: повного анулювання усіх результатів збірної Норвегії з двоборства на ЧС-2025. На такий крок, звісно, ніхто не піде – презумпцію невинуватості ніхто не скасовував.

Що стосується складів на етап у Холменколлені, то у складі збірної Норвегії відсутній Еспен Бьорнестад, для якого чемпіонат світу став останнім турніром у лижному двоборстві. Поточний сезон для нього завершений, з наступного норвежець переходить у чисті стрибки.

Також на тижні в норвезьких ЗМІ з’явилася інформація про те, що Ярл Магнус Ріібер хотів би провести свою прощальну гонку в кар’єрі саме в Осло і розглядає можливість пропуску етапу в Лахті. Доволі дивні чутки, враховуючи, що це практично гарантовано призвело би до поразки в боротьбі за загальний залік Кубку світу. Навряд чи Ріібер піде на такі жертви лише заради того, щоби провести останню гонку вдома.

Зазначимо, що збірна України етап Кубку світу в Холменколлені пропускає. В Осло дебютуватиме на Кубку світу 19-річний японець Ацусі Наріта, який виборов собі додаткову квоту завдяки срібній медалі на чемпіонаті світу серед юніорів.