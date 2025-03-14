Марусяк у погоні за топ-10 на щасливому для себе трампліні. Анонс лижного вікенду
Стрибки з трампліна
Старти тижня:
Субота, 15 березня
18:00 – Вікерсунд (Норвегія), HS240, особистий польотний турнір
Неділя, 16 березня
17:35 – Вікерсунд (Норвегія), HS240, особистий польотний турнір
У Кубку світу зі стрибків з трампліна найближчого вікенду завершиться норвезьке турне Raw Air. Цього року багатоденка відбувається у, можливо, найважчий момент у історії норвезьких стрибків: відсторонення головного тренера та всієї основи збірної через маніпуляції з костюмами під час чемпіонату світу в Тронхеймі. Величезний репутаційний удар по норвезькій збірній, яка менш ніж за тиждень втратила половину своїх основних спонсорів.
Міжнародна лижна федерація (FIS) оголосила про те, що до кінця поточного сезону в технічний регламент внесені екстрені зміни. Кожен стрибун до завершення поточної кампанії зможе використовувати лише один комбінезон на вибір з тих, які він уже використовував у нинішньому сезоні. При цьому, костюми здаватимуться "під ключ" FIS. Екіпірування видаватиметься спортсменам за 30 хвилин до першого стрибка в змагальний день і забиратимуться через 30 хвилин після завершення змагань.
Здавалося б, непоганий крок? Лише на перший погляд. Директор Кубку світу Сандро Пертіле вже заявив, що після етапу в Вікерсунді костюми на наступний етап у Лахті доставлятимуть самі команди, що, по суті, позбавляє будь-якого сенсу зазначені вище заходи.
В четвер відбувся перший особистий турнір Raw Air у Холменколлені, у якому збірну Норвегії представляла лише національна група та Фредрік Віллумстад. Таким чином, вперше в історії Кубку світу збірну Норвегії в Холменколлені представляло менш ніж 5 стрибунів.
Доволі прогнозовано все завершилося фіаско: до залікової зони потрапив лише Віллумстад, який посів скромне 27 місце. Лише 4 очки в Кубок націй – найгірший результат в історії Норвегії на домашніх етапах Кубку світу.
Завершився етап у Холменколлені впевненою перемогою Рьою Кобаясі, який привіз усім переслідувачам більш ніж 10 балів. Третя перемога поспіль для Рьою на Кубку світу, з тим тільки нюансом, що між ними був чемпіонат світу в Тронхеймі, де японець завоював лише бронзу на великому трампліні – й ту завдяки дискваліфікації Маріуса Ліндвіка.
Так чи інакше, неможливо заперечувати той факт, що у другій половині сезону Кобаясі знову набрав відмінну форму. Перемога в Осло стала для збірної Японії ювілейною, сотою в історії в особистих турнірах на Кубку світу. 35 із них – на рахунку самого Рьою, який за цим показником наблизився на відстань усього однієї перемоги до легендарного фіна Янне Ахонена.
Як і на чемпіонаті світу, збірна Австрії, за виключенням Яна Хьорля, опинилася на других ролях. Ян посів друге місце, у той час як Даніель Чофеніг став лише дев’ятим. Розрив між ними у загальному заліку скоротився лише до 132 очок. Попереду – ще 5 особистих стартів, 4 із яких – на польотних трамплінах, які Чофеніг не дуже любить. Враховуючи очевидний спад форми Даніеля, із втриманням жовтої майки лідера Кубку світу в нього можуть виникнути величезні труднощі.
Доволі несподівано ожила збірна Німеччини. Філіпп Раймунд і Андреас Веллінгер непогано виглядали і на великому трампліні на чемпіонаті світу в Тронхеймі. Проте несподівано найкращим із німців став Карл Гайгер, який у Тронхеймі після класних виступів на нормальному трампліні на великому виглядав відверто слабко. Гайгер у Холменколлені замкнув топ-3. Лише другий подіум для Карла у поточному сезоні, при чому, вперше він застрибнув у топ-3 ще 1 грудня в лотерейному старті в одну спробу в Руці. Враховуючи ще й перемогу Гайгера в кваліфікації, назвати випадковим цей успіх німця не вийде.
Маркусу Айзенбіхлеру, який завершує кар’єрі наприкінці сезону, наставник збірної Німеччини Штефан Хорнгахер дав можливість зробити прощальний тур по Кубку світу. Розпочався він невдало – з лише 41 місця в Холменколлені. Нікуди не поділися й проблеми П’юса Пашке, який також залишився без очок – 35-й результат.
Свіжоспечений чемпіон світу, Домен Превц, лише розділив п’яте місце з Раймундом. Четвертим став інший словенець, Анже Ланішек. Після першої спроби замикав топ-10 Владімір Зографскі, проте в другому раунді він відступив на 16-ту позицію. У кваліфікації вкрай неприємно здивував австрієць Максімільян Ортнер, який провалив свій стрибок і не відібрався до основних змагань.
Збірна України в Холменколлені залишилася без набраних очок. Віталій Калініченко, як і на великому трампліні на чемпіонаті світу, виглядав доволі конкурентоздатним і за певного збігу обставин міг навіть претендувати на потрапляння в другу спробу, проте в підсумку розділив 41 місце з Айзенбіхлером, перед цим посівши аналогічну позицію в кваліфікації.
А ось Євген Марусяк дещо розчарував, особливо на контрасті з 15 місцем на чемпіонаті світу. В основних змаганнях у Холменколлені він посів 33 місце, при чому, виходячи з його результатів у тренуваннях і кваліфікації, не можна сказати, що лідер збірної України був здатен на щось значно більше.
Втім, головна частина Raw Air для Марусяка ще попереду – на вихідних відбудеться два старти на гігантському трампліні у Вікерсунді. Польотні змагання – коронний вид програми для Марусяка, та й конкретно трамплін у Вікерсунді можна назвати щасливим для нього. Саме на цій арені рік тому Євген посів 11 місце – його особистий рекорд на Кубку світу. Сподіваємося, цього року Марусяку вдасться особистий рекорд оновити та вперше в кар’єрі фінішувати в топ-10.
Гірські лижі
Старти тижня:
Субота, 15 березня
10:30/13:30 – Хаф’єлл (Норвегія), гігант, чоловіки
Неділя, 16 березня
10:30/13:30 – Хаф’єлл (Норвегія), слалом, чоловіки
Чоловіки-гірськолижники після Квітф’єлля залишилися в околицях Ліллехаммера: тепер на них чекає технічний етап у сусідньому Хаф’єллі, який на Олімпіаді 1994 року приймав змагання у слаломі та гіганті. У цих же дисциплінах спортсмени змагатимуться і в найближчий вікенд.
У жінок цього вікенду мав відбутися швидкісний етап у Ла Туїле, в рамках якого були заплановані два супергіганти та один швидкісний спуск. Проте через несприятливий прогноз погоди програму етапу довелося повністю перекроїти. Жодного тренування швидкісного спуску провести так і не вдалося, тому і сам даунхіл довелося скасувати. Оскільки на суботу та неділю прогноз погоди був несприятливим, два супергіганти провели в четвер та п’ятницю по максимально вкороченій трасі з часом проходження у менш ніж одну хвилину.
Федеріка Бріньоне у першому супергіганті посіла третє місце, а в другому – здобула свою десяту перемогу в поточному сезоні. Водночас, Лара Гут-Бехрамі двічі фінішувала четвертою (в п’ятницю вона розділила четверту позицію з партнеркою по команді Корінн Сутер), зо дозволило італійці перехопити червоний біб лідера заліку Кубку світу в супергіганті. Перед фіналом сезону в Сан Веллі їх розділяє всього 5 очок – боротьба буде максимально запеклою.
Що стосується загального заліку Кубку світу, то перевага Бріньоне над Гут-Бехрамі виросла до 382 очок за чотири гонки до завершення сезону. Де-юре Федеріка Великий кришталевий глобус ще не завоювала, проте, враховуючи, що Гут-Бехрамі не ходить слалом, італійку вже можна вітати з другою в кар’єрі перемогою в загальному заліку Кубку світу.
Дуже не щастило в Ла Туїле Соф’ї Годжі, яка двічі фінішувала другою, програвши переможцям 0,06 і 0,01 секунди відповідно – цілком прогнозовані мікроскопічні розриви як для такої короткої траси. У п’ятницю перемоги Соф’ю позбавила Бріньоне, в четвер – Емма Айхер. Талановита німкеня здобула свою другу перемогу на Кубку світу, при чому, обидві – в швидкісних видах, хоча розпочинала свої виступи вона як слаломістка. У п’ятницю Емма могла оформити переможний дубль, проте помилилася по траєкторії та зійшла з дистанції в середині траси.
В четвер аналогічна ситуація трапилася з Корнелією Хюттер. У п’ятницю лідерка збірної Австрії фінішу вже дісталася, проте зі скромним 15-м результатом. У цілому збірна Австрії етап у Ла Туїле провалила. Обидва рази найкращою з австрійок була Аріана Редлер, проте це лише восьме та сьоме місця.
У п’ятницю третьою несподівано стала Романа Мірадолі, для якої це перший подіум у поточному сезоні та сумарно четвертий у кар’єрі. У четвер хороший шанс потрапити на подіум втратила Естер Ледецка, яка через слабкий розгін стала у підсумку лише сьомою.
Сильно виступили в Ла Туїле не лише Годжа та Бріньоне, а й інші італійки. У четвер топ-6 замкнула Марта Бассіно, у п’ятницю – Елена Куртоні. Для Бассіно шосте місце – повторення її найкращого результату в нинішньому, провальному для неї сезоні.
Лижні гонки
Старти тижня:
Субота, 15 березня
12:30 – Холменколлен (Норвегія), розділка, 20 км, класика, жінки
15:00 – Холменколлен (Норвегія), розділка, 20 км, класика, чоловіки
Неділя, 16 березня
12:15 – Холменколлен (Норвегія), розділка, 10 км, вільний стиль, жінки
14:30 – Холменколлен (Норвегія), розділка, 10 км, вільний стиль, чоловіки
За традицією, після чемпіонату світу чи Олімпіади Кубок світу з лижних гонок приїжджає на найпрестижніший етап сезону – у норвезькому Холменколлені. Попри культовий статус, проблем навколо цього етапу завжди достатньо, і деякі збірні відмовляються брати в ньому участь. Це пов’язано з кількома причинами. Перша – це висока вартість поїздок у Норвегію та проживання там, хоча цей фактор частковою нівелюється завдяки тому, що ще минулого тижня лижники змагалися в Норвегії на чемпіонаті світу в Тронхеймі – далеко їхати не доведеться.
Друга причина – норвежці на домашній етап виставляють дуже сильну національну групу, що знижує шанси інших збірних поборотися за високі місця. Часто представники норвезької національної квоти здатні навіть боротися за місця у топ-5 – яскрава демонстрація того, наскільки великою є перевага Норвегії над іншими державами в лижних гонках.
Традиційно у рамках етапу в Холменколлені відбуваються марафони, і в сезони титульних турнірів це створювало додаткову проблему: спортсменам доводилося бігти два марафони поспіль з перервою всього в один тиждень. І такі навантаження також відлякували багатьох потенційних учасників етапу в Осло.
Цю проблему вирішили, перенісши марафон на наступний, заключний етап сезону в Лахті, у той час як у Осло лижники пробіжать розділки на 20 і 10 км у суботу та неділю відповідно. Рішення непогане, але ухвалене воно ціною зникнення з календаря найпрестижнішої гонки сезону – Холменколленського марафону. Як на мене, кращим рішенням даної проблеми була би зміна місцями етапів у Осло та Лахті у календарі, навіть враховуючи, що це зруйнувало би концепцію Лахтинських ігор, коли в один вікенд у Фінляндії змагаються стрибуни, лижники та двоборці.
Двоборство
Старти тижня:
Субота, 15 березня
10:45/17:30 – Холменколлен (Норвегія), HS 134/10 км, особистий Гундерсен
Неділя, 16 березня
10:45/16:15 – Холменколлен (Норвегія), HS 134/7,5 км, компакт
Скандал з норвезькими костюмами в стрибках з трампліна зачепив і двоборство, тим більше, що у минулу п’ятницю Йорген Гробак отримав дискваліфікацію під час стрибкової спроби командного турніру. Нормам технічного регламенту не відповідали його кріплення для лиж – він використовував стару версію, яку вже декілька років як заборонено використовувати.
Тепер же триває розслідування FIS, оскільки існують підозри щодо того, що заборонені кріплення використовував не лише Гробак, а й інші представники збірної Норвегії, і, можливе, не лише під час командного турніру. Асистент головного тренера збірної Норвегії з двоборства Трульс Йохансен уже отримав тимчасове відсторонення, як і його колеги зі стрибкової збірної.
Довести щось заднім числом буде вкрай складно. Що не заважає, наприклад, представникам збірної Австрії, вимагати радикальних кроків: повного анулювання усіх результатів збірної Норвегії з двоборства на ЧС-2025. На такий крок, звісно, ніхто не піде – презумпцію невинуватості ніхто не скасовував.
Що стосується складів на етап у Холменколлені, то у складі збірної Норвегії відсутній Еспен Бьорнестад, для якого чемпіонат світу став останнім турніром у лижному двоборстві. Поточний сезон для нього завершений, з наступного норвежець переходить у чисті стрибки.
Також на тижні в норвезьких ЗМІ з’явилася інформація про те, що Ярл Магнус Ріібер хотів би провести свою прощальну гонку в кар’єрі саме в Осло і розглядає можливість пропуску етапу в Лахті. Доволі дивні чутки, враховуючи, що це практично гарантовано призвело би до поразки в боротьбі за загальний залік Кубку світу. Навряд чи Ріібер піде на такі жертви лише заради того, щоби провести останню гонку вдома.
Зазначимо, що збірна України етап Кубку світу в Холменколлені пропускає. В Осло дебютуватиме на Кубку світу 19-річний японець Ацусі Наріта, який виборов собі додаткову квоту завдяки срібній медалі на чемпіонаті світу серед юніорів.