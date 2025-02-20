Шиффрін їде у Сестрієре, чоловіки – у Швейцарію. Анонс гірськолижного вікенду

Гірські лижі

Старти тижня

П’ятниця, 21 лютого

11:30/14:30 | Сестрієре (Італія), гігантський слалом, жінки

Субота, 22 лютого

11:00 | Кранс Монтана (Швейцарія), швидкісний спуск, чоловіки

12:00/15:00 | Сестрієре (Італія), гігантський слалом, жінки

Неділя, 23 лютого

10:30/13:15 | Сестрієре (Італія), слалом, жінки

11:30 | Кранс Монтана (Швейцарія), супергігант, чоловіки

Без перерви та відпочинку після чемпіонату світу в Заальбах-Хінтерглеммі найкращі гірськолижники планет повертаються до змагань у рамках Кубку світу, який поступово виходить на свою фінішну пряму.

У чоловіків запланований швидкісний етап у Кранс Монтані. Дана локація більш відома за змаганнями жіночого Кубку світу, чоловіки востаннє змагалися тут аж у 2012 році. При цьому з жіночого календаря цей швейцарський гірськолижний курорт випав.

Траса "Мон Лашо" відома як одна із найскладніших з технічної точки зору швидкісних арен Кубку світу. Вся траса петляє серпантином вздовж схилу, тому дуже швидкісної постановки тут не може бути апріорі. Найкращим чином про характер траси в Кранс Монтані говорить той факт, що минулого року саме тут свою першу та поки що єдину в кар’єрі перемогу в швидкісному спуску здобула Марта Бассіно – спортсменка зі скромними антропометричними даними, що заважає їй боротися за найвищі місця на більшості трас даунхіллу, де все-таки присутні довгі прямі.

x.com/fisalpine

Перше контрольне тренування швидкісного спуску, яке відбулося в четвер вранці, лише підтверджує цю тезу: найкращий час показав Стефан Рогентен, який відомий саме як вузький спеціаліст супергіганту.

Водночас жінки відправилися на технічний етап у італійському Сестрієре. У п’ятницю та суботу відбудуться два гіганти, у неділю – слалом. П’ятничний гігант був перенесений на трасу ісені Джанні Аньєллі зі скасованого етапу в канадському Мон Тремблані на початку сезону. Там мало відбутися два гіганти, проте одному із них запасного місця в календарі так і не знайшли.

Через три тижні, напередодні фіналу сезону в Сан Веллі, на жінок чекає швидкісний етап у іншій італійській локації, Ла Туїле. Дана локація нечасто потрапляє в календар Кубку світу, тому змагання викликали серед місцевих уболівальників величезний інтерес. Організаторам доводиться навіть у терміновому порядку споруджувати додаткову трибуну в фінішній зоні.

x.com/fisalpine

Що стосується змін у календарі, то чоловічий швидкісний спуск, який мав відбутися 30 січня в Гарміш-Партенкірхені, напередодні старту чемпіонату світу, перенесли на етап у норвезькому Квітф’єллі, додатковий даунхілл відбудеться у п’ятницю, 7 березня.

В наступному сезоні в Кубку світу з’явиться етап у Коппер Маунтін. З 27 до 30 листопада там відбудуться як чоловічі, так і жіночі змагання. У жіночому Кубку світу цей гірськолижник курорт займе місце Кіллінгтона та стане єдиною американською локацією в жіночій частині календаря.

Коппер Маунтін – традиційне місце для передсезонних тренувань гірськолижників. Тричі – у 1976, 1999 і 2001 роках – цей курорт уже приймав змагання жіночого Кубку світу, проте щоразу це відбувалося в екстреному порядку через несприятливі погодні умови на сусідніх курортах. Тепер же Коппер Маунтін хоче закріпитися в календарі на постійній основі.

У четвер вранці прийшла хороша новина. Чеську гірськолижницю Терезу Нову, яка 24 січня дуже важко впала на тренуванні швидкісного спуску в Гарміш-Партенкірхені, вивели зі штучної коми, в якій вона перебувала майже цілий місяць. Її стан покращився, незабаром 27-річну спортсменку перевезуть з клініки в німецькому Мурнау до батьківщину, в Чехію. Нагадаємо, при падінні вона отримала черепно-мозкову травму із крововиливом у мозок.

Пошкодження коліна, яке отримав Кемерон Александер під час тренування на чемпіонаті світу, виявилося значно складнішим, ніж вважалося спочатку. У Александера розрив хрестоподібних зв’язок коліна, декілька днів тому він переніс операцію в Банффі. Терміни відновлення – 6-8 місяців, що створює йому величезні проблеми в підготовці до наступного, олімпійського сезону.