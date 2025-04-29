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Триразова олімпійська чемпіонка здійснила камінг-аут

Олег Дідух — 29 квітня 2025, 15:31
Триразова олімпійська чемпіонка здійснила камінг-аут
Мартіна Саблікова та Нікола Здрагалова
instagram.com/sablikova_martina

Легендарна чеська ковзанярка Мартіна Саблікова здійснила камінг-аут.

Про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію 37-річна спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Вона повідомила, що уже впродовж 12 років перебуває у стосунках зі своєю 29-річного партнеркою по команді Ніколою Здрагаловою.

"Ви всі знаєте, що я завжди намагалася відокремлювати особисте життя від спорту, і так буде і надалі, тому що для мене це дуже важливо. Але останнім часом я помітила, що деякі люди почали говорити від мого імені, і, на мій погляд, це зайшло занадто далеко.

Нікі Здрагалова і я – пара. Вона була моєю опорою, ми щасливі, і ми розділяємо прекрасне життя разом уже понад 12 років", – заявила Саблікова.

Саблікова є триразовою олімпійською чемпіонкою та 21-разовою чемпіонкою світу з ковзанярського спорту.

Раніше камінг-аут здійснив відомий бігун Яред Нугусе.

Ковзанярський спорт камінг-аут

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