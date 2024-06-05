Українки завоювали срібло в командних змаганнях на чемпіонаті Європи серед юніорок

Українські стрільчині завоювали срібну нагороду на командних змаганнях у стрільбі з пістолета на 25 м серед юніорок на чемпіонаті Європи-2024, який проходить в хорватському Осієку.

Призерками континентальної першості стали Вілена Бевз, Юлія Діденко і Поліна Зайченко.

Зазначимо, що турнір триватиме до 8 червня. У попередній змагальний день скарбничка збірної України поповнилася на 5 медалей.

Раніше українці здобули ще три нагороди. Чоловіча збірна України стала другою в стрільбі зі швидкострільного пістолета з 25 м.

Окрім цього, Дар'я Дудка та Сергій Куліш здобули золото у змішаній парі. Куліш також посів друге місце у стрільбі з трьох положень (50 м).