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Медушевський здобув бронзу на чемпіонаті світу з кульової стрільби серед юніорів

Микола Дендак — 2 жовтня, 16:16
Медушевський здобув бронзу на чемпіонаті світу з кульової стрільби серед юніорів
Владислав Медушевський
Мінмолодьспорт

Українець Владислав Медушевський здобув бронзу на Чемпіонаті світу серед юніорів у стрільбі зі спортивного пістолета на 25 м.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Зазначається, що Медушевський набрав 580 балів за 2 змагальні дні (у перший день була стрільба на точність, а у другий – на швидкість). 17-річний українець поступився лише двом представникам Індії: Мукешу Нелаваллі (585) та Сураджу Шармі (583).

Зазначимо, що це вже третя медаль для України на цьому турнірі. В активі українців також срібло та бронза у стрільбі з пістолета. Змагання в Перу триватимуть до 7 жовтня.

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