🥇Коростильов завоював золото чемпіонату світу у стрільбі з пістолета

Український стрілець Павло Коростильов звоював золоту нагороду на чемпіонаті світу з кульової стрільби, що відбувається в Єгипті.

Лідер збірної України став найкращим у стрільбі з центробійного пістолета. За підсумком двох змагальних днів у Коростильова та представника Індії Гупріта Сінгха була рівна кількість очок, але за влучаннями у центр мішені українець мав перевагу, яка й принесла йому золото ЧС.

Також Павло Коростильов разом з Максимом Городинцем та Володимиром Пастернаком стали віцечемпіонами в цьому виді стрільбі у командних змаганнях, поступившись лише французам.

Загалом збірна України здобула п'ять нагород на цьому чемпіонаті світу і йде дев'ятою в медальному заліку.

Раніше Олег Омельчук, Павло Коростильов та Віктор Банькін здобули бронзу у стрільбі з довільного пістолета на дистанції 50 м.

Також Максим Городинець завоював бронзу у стрільбі з 25 м швидкісного пістолета.

Чемпіонат світу триватиме до 18 листопада, а Україна представлена на турнірі 13 спортсменами у 15 дисциплінах. На попередньому ЧС "жовто-сині" виграли три золоті медалі: Коростильов та Куліш в особистих змаганнях, а Максим Городинець та Юлія Коростильова тріумфували в командних.