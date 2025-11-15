Коростильов виборов бронзу на чемпіонаті світу в Єгипті

Українець Павло Коростильов здобув бронзу у стрільбі з малокаліберного пістолета на чемпіонаті світу з кульової стрільби у Єгипті.

У профільній для себе дисципліні – стрільбі зі стандартного пістолета (25 м), показавши результат 573 – 17x. Зазначимо, що для Павла це 11 нагорода світових першостей.

Раніше Олег Омельчук, Павло Коростильов та Віктор Банькін здобули бронзу у стрільбі з довільного пістолета на дистанції 50 м.

Також Максим Городинець завоював бронзу у стрільбі з 25 м швидкісного пістолета.

Чемпіонат світу триватиме до 18 листопада, а Україна представлена на турнірі 13 спортсменами у 15 дисциплінах. На попередньому ЧС "жовто-сині" виграли три золоті медалі: Коростильов та Куліш в особистих змаганнях, а Максим Городинець та Юлія Коростильова тріумфували в командних.

Раніше повідомлялось, що на фронті загинув майстер спорту міжнародного класу з кульової стрільби Олексій Хабаров.