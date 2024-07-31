Ус: Рада, що потрапила до фіналу після всіх своїх травм

Українська веслувальниця Вікторія Ус рада, що змогла потрапити до фіналу Олімпійських ігор-2024 у гребному слаломі.

Своїми емоціями від виступу на головному старті чотириріччя вона поділилася в інтерв’ю "Суспільному".

Фінал — це завжди щось особливе. Дуже класно. Дистанція важка, дуже складні ділянки поставили. Але я все одно рада тому, що потрапила до фіналу після всіх своїх травм, одна за одною. І коли взагалі було питання щодо того, як я зможу їхати у воді, бути у фіналі — це вже радість",