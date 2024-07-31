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Ус: Рада, що потрапила до фіналу після всіх своїх травм

Ігор Чернявський — 31 липня, 20:55
Ус: Рада, що потрапила до фіналу після всіх своїх травм

Українська веслувальниця Вікторія Ус рада, що змогла потрапити до фіналу Олімпійських ігор-2024 у гребному слаломі.

Своїми емоціями від виступу на головному старті чотириріччя вона поділилася в інтерв’ю "Суспільному".

"Фінал — це завжди щось особливе. Дуже класно. Дистанція важка, дуже складні ділянки поставили. Але я все одно рада тому, що потрапила до фіналу після всіх своїх травм, одна за одною. І коли взагалі було питання щодо того, як я зможу їхати у воді, бути у фіналі — це вже радість", — сказала Ус.

У фінальному запливі Вікторія продемонструвала результат 117,98, набравши зокрема чотири секунди штрафу, та посіла 11 місце.

Олімпійські ігри-2024 Вікторія Ус Україна на Олімпіаді-2024

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