🥉 Сударенкова та Ільєнко здобули бронзу на чемпіонату світу з прибережного веслування

Українські спортсменки Євгенія Ільєнко та Любов Сударенкова стали бронзовими призерками чемпіонату світу з прибережного веслування. Вони змагалися у категорії юніорок.

Про це повідомляє Академічне веслування ДЮСШ "Київ".

Дует українок у попередньому етапі показав 14 результат. В 1/8 Ільєнко та Сударенкова обійшли кіпріоток, а потім досить впевнено аж на 4 секунди обійшли представниць Португалії в 1/4 фіналу.

У півфіналі була рівна боротьба з іспанками, але на фініші краще себе проявили саме опонентки.

Під час бронзового запливу довелося змагатися з дівчатами з Перу. Ільєнко та Судакова показали характер і вибороли медаль.