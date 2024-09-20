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🥉 Сударенкова та Ільєнко здобули бронзу на чемпіонату світу з прибережного веслування

Руслан Травкін — 20 вересня, 08:01
🥉 Сударенкова та Ільєнко здобули бронзу на чемпіонату світу з прибережного веслування
Євгенія Ільєнко та Любов Сударенкова
Академічне веслування ДЮСШ "Київ"

Українські спортсменки Євгенія Ільєнко та Любов Сударенкова стали бронзовими призерками чемпіонату світу з прибережного веслування. Вони змагалися у категорії юніорок.

Про це повідомляє Академічне веслування ДЮСШ "Київ".

Дует українок у попередньому етапі показав 14 результат. В 1/8 Ільєнко та Сударенкова обійшли кіпріоток, а потім досить впевнено аж на 4 секунди обійшли представниць Португалії в 1/4 фіналу.

У півфіналі була рівна боротьба з іспанками, але на фініші краще себе проявили саме опонентки.

Під час бронзового запливу довелося змагатися з дівчатами з Перу. Ільєнко та Судакова показали характер і вибороли медаль.

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