Федоренко здобув срібло каяк-кросу на чемпіонаті Європи U-23

У польському Кракові завершився чемпіонат Європи з веслувального слалому серед юніорів та молоді до 23 років.

Про це повідомляє НОК України.

Український веслувальник Олександр Федоренко піднявся на подіум індивідуальної гонки у каяк-кросі. Він став першим в історії України призером чемпіонату Європи з каяк-кросу серед юніорів та молоді до 23 років. Федоренко здобув срібло, поступившись лише 0,03с своєму супернику Лео Віттону з Франції, який святкував перемогу. Третє місце в іншого француза — Анатоля Делассуса.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2024 українська слаломістка Вікторія Ус не змогла потрапити у півфінал каяк-кросу. Також вона не здобула олімпійську медаль у веслувальному слаломі та не зуміла пройти у фінал на байдарці.