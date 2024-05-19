Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Настільний теніс

Песоцька здобула для України другу олімпійську ліцензію з настільного тенісу

Микола Дендак — 19 травня, 22:10
Песоцька здобула для України другу олімпійську ліцензію з настільного тенісу

Українка Маргарита Песоцька перемогла представницю Угорщини Георгіну Поту та здобула другу олімпійську ліцензію з настільного тенісу для України.

Поєдинок завершився з рахунком 4:3. Українка забрала перші три гейми, проте втратила свою перевагу і все вирішувалося в останньому геймі.

Зазначимо, що українка отримала ліцензію на кваліфікаційному турнірі в столиці Боснії і Герцеговини Сараєво. Загалом на ньому розігрувалися по 5 олімпійських ліцензій серед чоловіків і жінок.

Раніше на цьому турнірі першу перепустку на Олімпійські ігри-2024 здобув Ярослав Жмуденко.

Песоцька Олімпіада-2024

Песоцька

Песоцька вийшла в основу сітку Singapore Smash 2024
Песоцька програла у другому колі Олімпійських ігор

Останні новини