Песоцька здобула для України другу олімпійську ліцензію з настільного тенісу

Українка Маргарита Песоцька перемогла представницю Угорщини Георгіну Поту та здобула другу олімпійську ліцензію з настільного тенісу для України.

Поєдинок завершився з рахунком 4:3. Українка забрала перші три гейми, проте втратила свою перевагу і все вирішувалося в останньому геймі.

Зазначимо, що українка отримала ліцензію на кваліфікаційному турнірі в столиці Боснії і Герцеговини Сараєво. Загалом на ньому розігрувалися по 5 олімпійських ліцензій серед чоловіків і жінок.

Раніше на цьому турнірі першу перепустку на Олімпійські ігри-2024 здобув Ярослав Жмуденко.