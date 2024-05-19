Жмуденко виборов першу ліцензію для України на Олімпіаду-2024 в настільному тенісі

Українець Ярослав Жмуденко переміг словака Янга Ванга у півфіналі Європейського олімпійського відбору з настільного тенісу та здобув ліцензію на Олімпійські ігри-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0 (11:6, 11:5, 11:5, 11:5).

Зазначимо, що для України це перша перепустка на ОІ з настільного тенісу. А сам 35-річний спортсмен вдруге поїде на олімпіаду. Вперше це сталося 12 років тому в Лондоні-2012.

Кваліфікаційний турнір проходить у столиці Боснії і Герцеговини Сараєво. Загалом на ньому розігрується по 5 олімпійських ліцензій серед чоловіків і жінок.

Нагадаємо, українські кадети Давид Дробов та Діана Дідух стали медалістами міжнародного турніру з настільного тенісу, який відбувся у Бельгії, у віковій категорії до 11 років.

Раніше українка Вероніка Матюніна виграла у змаганнях змішаних пар U-19 на турнірі з настільного тенісу WTT Youth Star Contender Podgorica-2024, який проходив у чорногорській Подґоріці.