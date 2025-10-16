CAS вперше визнав заборону на участь росіян у міжнародних змаганнях дискримінацією

Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляцію Федерації настільного тенісу Росії (ФНТР) проти Європейського союзу настільного тенісу (ETTU).

Про це повідомляє Sila Lawyers, юридична компанія, яка представляла інтереси ФНТР.

Таким чином, CAS вперше визнав, що усунення російських спортсменів мало дискримінаційний характер.

Справа стосувалася рішення ETTU від 2022 року про виключення російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб зі всіх змагань у зв'язку із агресією в Україні.

CAS ухвалив, що таке рішення порушує принципи політичного нейтралітету та недискримінації, закріплені як у Конституції ETTU, так і в Олімпійській хартії.

Наголошується, що CAS визнав міру непропорційною, оскільки не було розглянуто менш обмежувальні альтернативи, такі як участь під нейтральним прапором. При цьому заборона на використання національної символіки була визнана допустимою, оскільки не перешкоджала участі спортсменів, а лише знижувала політичну напруженість.

"Це рішення стало першим рішенням такого роду, в якому судді стали на бік російських спортсменів", – йдеться у заяві Sila Lawyers.

Раніше президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що у 2022 році рішення про відсторонення російських команд від міжнародних змагань ухвалювалося під сильним політичним тиском.