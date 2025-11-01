5-разовий чемпіон світу та срібний призер Олімпійських ігор уже три роки працює на заводі

Легендарний стрибун із трампліна Янне Ахонен зізнався, що працює на заводі "Kempower", який спеціалізується на виробництві зарядного обладнання для електромобілів.

Про це повідомляє Iltalehti.fi.

Ця інформація могла стати новиною для багатьох, але Ахонен каже, що він працює у фінській компанії майже три роки.

" Збираю зарядні станції. Я можу виконати кожен крок, пов’язаний з цими модулями. Я почав працювати на виробництві і досить швидко став керувати. Тобто, я керую, коли потрібно, або займаюся складанням на лінії", – сказав 48-річний фін.

Колишній спортсмен елітного рівня каже, що йому дуже сподобалося середовище на заводі. Ахонен хвалить свою команду, де панує гарна атмосфера та добра злагодженість.

Повсякденне життя, що обертається навколо робочого часу, дуже відрізняється, наприклад, від спортивної кар'єри, але воно також має свої переваги.

"Це, безумовно, відрізняється від того, як усе було в моєму, так би мовити, "попередньому житті". У певному сенсі це простіше, коли у тебе є робочий час, і коли ти сам все плануєш", – каже Ахонен.

"Королівський орел" зізнався, що його спортивна кар'єра також була корисною для роботи на заводі.

" Це зовсім інша робота, але в робочому житті діють ті ж правила, що й на попередній роботі, тобто у спорті. Точність і те, як ви можете зосередитися на тому, що робите", – додав Янне.

Ахонен – один із найлегендарніших стрибунів із трампліна в історії. Він здобув срібні медаль на Іграх-2002 та Іграх-2006. Загалом виступав на семи Олімпійських іграх (1994-2018). Він п'ятиразовий чемпіон світу, дворазовий володар Кубку світу, п'ятиразовий переможець "Турне чотирьох трамплінів",