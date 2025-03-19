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Легенда Філадельфії Іглз завершив кар'єру

Руслан Травкін — 19 березня 2025, 12:50
Легенда Філадельфії Іглз завершив кар'єру
Брендон Грем
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Захисник Філадельфії Іглз Брендон Грем вирішив завершити кар'єру в 36-річному віці.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Іглз обрали футболіста на драфті-2010 під №13. Всю кар'єру Брендон провів саме за Філадельфію.

Йому належать декілька рекордів франшизи. Зокрема, 206 матчів за клуб у регулярному чемпіонаті. Разом з Іглз він двічі вигравав Супербоул.

"П’ятнадцять років тому я прийшов у це місто, будучи юнаком, з мріями і великим вогнем у серці. Тоді я не мав уявлення, що принесе ця подорож.

Я не знав, скільки разів мене чекають випробування, я не знав, наскільки я виросту, і я точно не знав, наскільки глибоко я закохаюся в цих уболівальників, команду та це місто",цитує слова Грема з прессконференції ESPN.

Нагадаємо, на початку лютого Філадельфія впевнено обіграла Канзас у матчі за Супербоул LIX.

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