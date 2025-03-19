Легенда Філадельфії Іглз завершив кар'єру

Захисник Філадельфії Іглз Брендон Грем вирішив завершити кар'єру в 36-річному віці.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Іглз обрали футболіста на драфті-2010 під №13. Всю кар'єру Брендон провів саме за Філадельфію.

Йому належать декілька рекордів франшизи. Зокрема, 206 матчів за клуб у регулярному чемпіонаті. Разом з Іглз він двічі вигравав Супербоул.

"П’ятнадцять років тому я прийшов у це місто, будучи юнаком, з мріями і великим вогнем у серці. Тоді я не мав уявлення, що принесе ця подорож.

Я не знав, скільки разів мене чекають випробування, я не знав, наскільки я виросту, і я точно не знав, наскільки глибоко я закохаюся в цих уболівальників, команду та це місто", – цитує слова Грема з прессконференції ESPN.