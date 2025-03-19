Легенда Філадельфії Іглз завершив кар'єру
Захисник Філадельфії Іглз Брендон Грем вирішив завершити кар'єру в 36-річному віці.
Про це повідомила клубна пресслужба.
Іглз обрали футболіста на драфті-2010 під №13. Всю кар'єру Брендон провів саме за Філадельфію.
Йому належать декілька рекордів франшизи. Зокрема, 206 матчів за клуб у регулярному чемпіонаті. Разом з Іглз він двічі вигравав Супербоул.
"П’ятнадцять років тому я прийшов у це місто, будучи юнаком, з мріями і великим вогнем у серці. Тоді я не мав уявлення, що принесе ця подорож.
Я не знав, скільки разів мене чекають випробування, я не знав, наскільки я виросту, і я точно не знав, наскільки глибоко я закохаюся в цих уболівальників, команду та це місто", – цитує слова Грема з прессконференції ESPN.
Нагадаємо, на початку лютого Філадельфія впевнено обіграла Канзас у матчі за Супербоул LIX.