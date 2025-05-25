Триразовий чемпіон світу зробив паузу в кар'єрі через розлучення

Триразовий чемпіон світу з дартсу Майкл ван Гервен оголосив про перерву в кар'єру через розлучення.

Про це він повідомив на сторінках соцмережах.

"З великим сумом повідомляю вам, що ми з Дафною вирішили припинити наші стосунки. Через це я знімаюся з майбутніх турнірів. Мені шкода розчаровувати своїх шанувальників, але я впевнений, що вони зрозуміють мій вибір", – написав нідерландський спортсмен.

Ймовірно, Майкл не буде грати на Кубку світу з дартсу, який пройде з 12 по 15 червня.

36-річний ван Гервен дебютував на найвищому рівні у 2007 році. За кар'єру він тричі (2014, 2017, 2019) вигравав чемпіонат світу. Також кілька разів перемагав на світових Гран-прі, турнірах Grand Slam та Відкритому чемпіонаті Великої Британії. Нідерландець за свої виступи виграв близько 7,5 млн фунтів призових.

Нагадаємо, кілька днів раніше 14-разовий чемпіон світу з дартсу Філ Тейлор оголосив про завершення кар'єри.