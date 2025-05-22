14-разовий чемпіон світу завершив кар'єру

Легенда дартсу Філ Тейлор оголосив про завершення кар'єри в 64-річному віці.

Про це він повідомив у соцмережах. Деталі додає Express.co.uk.

"Після довгої та фантастичної кар'єри протягом останніх 40 років оголошую, що від сьогодні я йду на пенсію з гри в дартс. Було честю бути частиною такої яскравої та пристрасної спільноти. Хочу подякувати всім і кожному за вашу підтримку у цій неймовірній подорожі. Ваша заохочення та ентузіазм були рушійною силою мого успіху. Подорож, яка дозволила мені досягти більшого, ніж я міг собі уявити", – сказав Філ у зверненні до фанатів.

Востаннє він брав участь у професійному матчі у 2018 році, але залишався активним та регулярно грав у виставкових чи благодійних поєдинках.

За кар'єру "The Power" виграв безліч трофеїв. Він 14 разів ставав чемпіоном світу, а загалом 19 разів виходив до фіналу. Чотири рази вигравав Кубок світу (турнір почав проводитися лише з 2010 року).

Лише за рахунок призових Філ зумів заробити близько 7,5 млн фунтів.

Нагадаємо, колишній півфіналіст чемпіонату світу з дартсу Енді Дженкінс отримав 11-річну дискваліфікацію та штраф у розмірі 17 580 фунтів стерлінгів за договірні матчі.