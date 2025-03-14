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ЄС виключив із санкційного списку міністра спорту Росії – ЗМІ

Володимир Максименко — 14 березня 2025, 14:23
ЄС виключив із санкційного списку міністра спорту Росії – ЗМІ
Міхаіл Дєгтярьов
Фото россійських джерел

Європейський союз виключив з санкційного списку міністра спорту Росії Міхаіла Дєгтярьова та сестру експрезидента федерації фехтування Алішера Усманова.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що цього вимагала Угорщина, погрожуючи накласти право вето на продовження санкцій проти Росії. Цікаво, що у початковому "списку вимог" Орбана також був Міхаіл Фрідман, але його прізвище зрештою виключили.

Окрім вищезгаданих людей, обмежень позбавились також російські бізнесмени Вячеслав Моше Кантор та Владімір Рашевскій.

Це вже не перший крок Угорщини, спрямований на підрив особистих санкцій. Так, у грудні країна домоглась їх скасування стосовно Владіміра Гундяєва, більш відомого як Патріарх Кіріл.

Раніше Європейський союз наклав санкції на зрадника-шахіста Сергєя Карякіна.

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