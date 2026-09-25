Міністра спорту РФ Дегтярьова заочно судитимуть в Україні за матеріалами СБУ

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо причетності міністра спорту РФ Михаіла Дегтярьова до фінансування збройних угруповань Росії та передала відповідні матеріали до суду.

Про це повідомляє пресслужба організації.

За підсумками розслідування з'ясувалося, що Дегтярьов під час своєї каденції на посаді губернатора Хабаровського краю був спонсором місцевого батальйону, який брав участь у боях на Донеччині.

Йдеться про придбання провізії, тактичної амуніції, спецодягу та іншого військового спорядження для особового складу. Цей підрозділ штурмував бойові позиції Сил оборони в районі Бахмута.

Також встановлено, що Дегтярьов брав участь у фінансуванні організацій ЛНР та ДНР під час свого перебування на посаді помічника покійного керівника партії ЛДПР Владіміра Жіріновского. Окрім того, російський політик був дотичний до відкриття представництва ДНР у Москві.

З травня 2024 року Дегтярьов обійняв посаду міністра спорту Росії. Протягом своєї кар'єри 45-річний політик неодноразово відвідував окуповані території, аби взяти участь в заходах на підтримку кремлівської політики.

За виправдання військової агресії РФ Дегтярьов перебував під санкціями ЄС. СБУ заочно повідомила йому про підозру та інкримінувала порушення низки статей Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави, вчинене повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зауважимо, що в серпні минулого року Європейський союз виключив з санкційного списку Міхаіла Дєгтярьова.