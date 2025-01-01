Парні піжами, олів'є і келих шампанського: як українські спортсмени зустріли 2025 рік

Новий рік – це завжди особливий момент, коли навіть найзайнятіші люди знаходять час для святкових традицій, теплих обіймів та радості. Українські спортсмени, які протягом усього року боролися за медалі, рекорди та перемоги, теж відклали свої тренування та змагання, щоб провести цей магічний час з близькими та друзями. Їхні новорічні святкування вразили своєю щирістю, креативністю та неймовірною атмосферою.

Хтось зустрів 2025 рік у родинному колі за столом, де панував аромат олів'є та мандаринів. Інші вирішили додати святу сучасного шарму, обравши стильні парні піжами або навіть влаштувавши вечірки у новорічному стилі.

Цікаво, як провели цю ніч титуловані спортсмени, молоді таланти та відомі футболісти? Кому вдалося зберегти атмосферу сімейного затишку, а хто здивував неочікуваними розвагами?

Чемпіон традиційно зібрав найцікавіші моменти новорічних святкувань українських спортсменів.

Найактивнішими серед наших атлетів стали футболісти. Зіркові пари похизувалися чималою кількістю сімейних фотографій, що активно поширюються серед фанатів.

Хтось, як родина Зубкових, у теплих піжамах зустрів 2025 рік, цей челендж підтримав і Артем Мілевський, опублікувавши світлину з коханою. Андрій Лунін став у цю ніч Сантою для свого сина, а Олександр Алієв просто похизувався святковим столом.

Не слід забувати і про світ боксу, а саме про Олександра Усика. Дружина чемпіона світу опублікувала милі фото з чоловіком і дитиною.

Довершив цю добірку український кіберспортсмен Олександр S1mple Костилєв, який просто показав салат "Олів'є" своїм фанатам.