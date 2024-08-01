Зеленський: Олімпійські ігри — не свято для України

Президент України Володимир Зеленський не вважає Олімпійські ігри-2024 у Парижі святом для своєї країни.

Про це він розповів у інтерв’ю французькому виданню Le Monde.

"Я б із задоволенням прийняв запрошення Еммануеля Макрона, але наша країна переживає складний період. Росіяни завдають ударів по нашій території. Їм байдуже, що зараз проходять Олімпійські ігри. Вони кілька місяців б’ють по нашій енергетичній інфраструктурі.

Олімпійські ігри можна охарактеризувати як політичну подію, але для мене вони насамперед є великим святом. Для всіх спортсменів, звичайно, і для Франції, в першу чергу. Для нашої команди факт участі під час війни – це вже перемога. Але для нашої країни це не свято", – сказав Зеленський. Нагадаємо, кілька місяців тому президент Франції Еммануель Макрон закликав до олімпійського перемир’я під час Ігор-2024 у Парижі, але російські терористи одразу відкинули цю ідею.

Олімпійські ігри можна охарактеризувати як політичну подію, але для мене вони насамперед є великим святом. Для всіх спортсменів, звичайно, і для Франції, в першу чергу. Для нашої команди факт участі під час війни – це вже перемога. Але для нашої країни це не свято", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, кілька місяців тому президент Франції Еммануель Макрон закликав до олімпійського перемир’я під час Ігор-2024 у Парижі, але російські терористи одразу відкинули цю ідею.