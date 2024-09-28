Квотербек Ковбойз повторив досягнення Бреді та ще однієї легенди НФЛ

Квотербек Даллас Ковбойз Дак Прескотт тринадцятий раз поспіль разом зі своєю командою здобув перемогу над Нью-Йорк Джаянтс.

Це дозволило йому приєднатися до легендарних Тома Бреді та Стіва Янга, пише athlonsports.com.

Як пише джерело, такі довгі переможні серії Бреді (Петріотс) показав проти Баффоло Біллс (2003-2010), а Янг (Сан-Франциско) вдало грав проти Лос-Анджелес Ремс (1987-1998).

31-річний Прескотт був обраний "ковбоями" на драфті НФЛ-2016 під №135.