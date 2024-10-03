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Зірка Ковбойз знявся у рекламі з Томом Гарді для фільму Marvel

Руслан Травкін — 3 жовтня, 15:35
Зірка Ковбойз знявся у рекламі з Томом Гарді для фільму Marvel
Дак Прескотт
Instagram

Квотербек Даллас Ковбойс Дак Прескотт знявся у рекламі для фільму "Веном. Останній танець".

Про це пише Diario As.

Разом з ним для промо-ролику був запрошений і британський актор Том Гарді, який у фільмі виконує головну роль.

Реклама обіграна з гумором. В один момент вони бачать коня і Гарді питає у Прескотта: "Як швидко ти змусиш його зрушити з місця?". Гравець в американський футбол відповів: "Це не входить в умови мого контракту".

Лідер "ковбоїв" перед цим сезоном підписав із клубом 4-річний контракт на суму 240 млн доларів, що зробило його найбільш високооплачуваним гравцем НФЛ.

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