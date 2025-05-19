Визначився переможець 2025 World's Strongest Man. Українець Кордіяка став 8-м

Представник Південно-Африканської Республіки Райно Нел став переможцем World's Strongest Man 2025.

Він став першим африканцем, який зумів здобути титул. Це був 48-й турнір World's Strongest Man в історії. До нього перемагали лише європейці або представники Північної Америки.

Змагання проходили з 15 по 18 травня в місті Сакраменто, штат Каліфорнія, США. За титул змагалися 25 стронгменів з 11 країн світу.

Райно набрав 47 очок (8 – за вихід у фінальну десятку та 39 – за 5 вправ у фіналі). Другим став британець Том Столтман, який відстав від Нела всього на 0,5 бала. Третє місце посів канадець Мітчел Хупер.

"Я просто на сьомому небі від щастя. Представляти мою країну будь-яким чином – це щось нереальне. Я маю на увазі, що ми маленька країна з багатьма труднощами. Я знаю, що моя перемога багато значить для мого народу", – цитує Райно USA Today.

30-річний Нел раніше займався регбі. Стати стронгменом він вирішив лише три року тому. Для нього це був дебютний World's Strongest Man.

Українець Павло Кордіяка набрав 25 очок, що дозволило посісти 8 місце.

World's Strongest Man 2025. Результати:

Нагадаємо, "Найсильнішою людиною світу" ставали й представники України: у 2004 році на змаганнях тріумфував Василь Вірастюк, а в 2020-му переможцем став Олексій Новіков.