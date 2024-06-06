Уряд Парижу провів очищувальну операцію для бездомних напередодні Олімпійських ігор-2024

Уряд Парижу вивіз 12 тисяч бездомних з міста та околиць у межах очищувальної операції напередодні Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Серед переселенців є як біженці, так і сім'ї, які опинились у складному фінансовому становищі. Поліція також розв'язала питання з працівниками секс-бізнесу та наркозалежними, відправивши їх до установ, де вони можуть отримати медичну та психологічну допомогу.

Паризький уряд розпочав переселення у квітні минулого року і з того часу демонтував багато наметових містечок у місті. Зараз їм потрібно знайти щонайменше 20 тисяч будинків по всій Франції, щоб забезпечити довгострокове розв'язання проблеми бездомності.

Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Челсі не відпускатиме Мудрика на Олімпійські ігри.