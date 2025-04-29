Українські стрибуни у воду вибороли 14 медалей на турнірі в Німеччині

Українські стрибуни у води виграли 14 медалей та вибороли перше загальнокомандне місце на молодіжному турнірі в німецькому Дрездені.

Юні спортсмени змагалися у вікових групах А (2007-2009 р.н.) та В (2010-2011).

Золоті нагороди:

Єлизавета Дядюк (трамплін 1 м, група В)

Валерій Малєєв (трамплін 3 м, група А)

Назарій Кононенко (трамплін 3 м, група В)

Назарій Кононенко (вишка, група В)

Дмитро Степанов (трамплін 1 м, група В)

Срібні нагороди:

Діана Шевченко (вишка, група А)

Дар’я Полякова (вишка, група В)

Дмитро Степанов (трамплін 3 м, група В)

Єлизавета Дядюк та Аліса Мєшкова (трамплін 3 м, синхрон)

Аліна Полонець (трамплін 3 м, група В)

Валерій Малєєв та Дмитро Степанов (трамплін 3 м, синхрон)

Назарій Кононенко (трамплін 1 м, група В)

Бронзові нагороди:

Валерій Малєєв (трамплін 1 м, група А)

Вероніка Андращук (вишка, група В)

Зазначимо, що напередодні Середа та Гриценко посіли 5 місце на етапі Кубку світу у Гвадалахарі.