Українські стрибуни у воду вибороли 14 медалей на турнірі в Німеччині
Ukrainian Diving Federation
Українські стрибуни у води виграли 14 медалей та вибороли перше загальнокомандне місце на молодіжному турнірі в німецькому Дрездені.
Юні спортсмени змагалися у вікових групах А (2007-2009 р.н.) та В (2010-2011).
Золоті нагороди:
- Єлизавета Дядюк (трамплін 1 м, група В)
- Валерій Малєєв (трамплін 3 м, група А)
- Назарій Кононенко (трамплін 3 м, група В)
- Назарій Кононенко (вишка, група В)
- Дмитро Степанов (трамплін 1 м, група В)
Срібні нагороди:
- Діана Шевченко (вишка, група А)
- Дар’я Полякова (вишка, група В)
- Дмитро Степанов (трамплін 3 м, група В)
- Єлизавета Дядюк та Аліса Мєшкова (трамплін 3 м, синхрон)
- Аліна Полонець (трамплін 3 м, група В)
- Валерій Малєєв та Дмитро Степанов (трамплін 3 м, синхрон)
- Назарій Кононенко (трамплін 1 м, група В)
Бронзові нагороди:
- Валерій Малєєв (трамплін 1 м, група А)
- Вероніка Андращук (вишка, група В)
Зазначимо, що напередодні Середа та Гриценко посіли 5 місце на етапі Кубку світу у Гвадалахарі.