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Українські стрибуни у воду вибороли 14 медалей на турнірі в Німеччині

Володимир Максименко — 29 квітня 2025, 13:54
Українські стрибуни у воду вибороли 14 медалей на турнірі в Німеччині
Ukrainian Diving Federation

Українські стрибуни у води виграли 14 медалей та вибороли перше загальнокомандне місце на молодіжному турнірі в німецькому Дрездені.

Юні спортсмени змагалися у вікових групах А (2007-2009 р.н.) та В (2010-2011).

Золоті нагороди:

  • Єлизавета Дядюк (трамплін 1 м, група В)
  • Валерій Малєєв (трамплін 3 м, група А)
  • Назарій Кононенко (трамплін 3 м, група В)
  • Назарій Кононенко (вишка, група В)
  • Дмитро Степанов (трамплін 1 м, група В)

Срібні нагороди:

  • Діана Шевченко (вишка, група А)
  • Дар’я Полякова (вишка, група В)
  • Дмитро Степанов (трамплін 3 м, група В)
  • Єлизавета Дядюк та Аліса Мєшкова (трамплін 3 м, синхрон)
  • Аліна Полонець (трамплін 3 м, група В)
  • Валерій Малєєв та Дмитро Степанов (трамплін 3 м, синхрон)
  • Назарій Кононенко (трамплін 1 м, група В)

Бронзові нагороди:

  • Валерій Малєєв (трамплін 1 м, група А)
  • Вероніка Андращук (вишка, група В)

Зазначимо, що напередодні Середа та Гриценко посіли 5 місце на етапі Кубку світу у Гвадалахарі.

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