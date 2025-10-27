Українська правда
Ткач виграв срібну медаль етапу Кубку Європи зі скелелазіння

Володимир Максименко — 27 жовтня 2025, 12:06
Ярослав Ткач здобув срібну медаль на етапі Кубку Європи зі скелелазіння, який відбувся у французькому місті Лаваль.

Спортсмен виступав у категорії "швидкість", а друге місце дозволило Ткачу виграти бронзу загального заліку Кубку Європи.

Також у Лавалі проходив етап змагання серед молоді. Поліна Халькевич виграла золото серед спортсменів до 19 років, Ігор Пічко бронзу U-19, а Ніна Вознюк посіла третє місце серед скелелазів до 17 років.

Своїм виступом Халькевич встановила новий рекорд України зі швидкісного сходження серед жінок – дівчина подолала дистанцію за 7.11 секунд. 

Для Ткача це не перша медаль Кубку Європи цього року – влітку спортсмен виграв золото на етапі у Польщі.

