Власник Петріотс на аукціоні придбав картку з автографом Бреді за 120 тисяч доларів

Власник Нью-Інгленд Петріотс Роберт Крафт заплатив 120 тисяч доларів, щоб придбати картку з дебютного сезону Тома Бреді в Національній футбольній лігі.

Про це пише Sports Illustrated.

Аукціон Sotheby's проходив у Гарлемі, одному з районів Нью-Йорка. 47-річний ексгравець НФЛ також був присутній на заході. Символічно, що Роберт Крафт сидів поруч із Бреді, коли вирішив придбати саме цю картку.

Wild: #Patriots owner Robert Kraft has purchased Tom Brady's 2000 signed Playoff Contenders card for $120K while sitting next to Brady at the Sotheby's auction in NYC tonight.



(via @darrenrovell) pic.twitter.com/gyWi5vYTGc — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) September 25, 2024

Загалом під час аукціону було продано чотири картки зі статистикою та автографом Бреді. Виручити вдалося близько 800 тисяч доларів.

"Патріоти" обрали Бреді на драфті-2000 року. Том грав за команду до 2020 року. За ці дві декади Нью-Інгленд 6 разів виграли Супербоул та ще двічі грали у фінальному матчі.

Роберт Крафт придбав Петріотс у 1994 році. На той момент команда провела в НФЛ 23 сезони, у яких лише 5 разів виходила у плейоф. Винятком став лише сезон-1985. Тоді "Петс" досить сенсаційно дійшли до Супербоулу, де програли Чикаго Беарс (10:46).