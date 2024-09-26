Власник Петріотс на аукціоні придбав картку з автографом Бреді за 120 тисяч доларів
Власник Нью-Інгленд Петріотс Роберт Крафт заплатив 120 тисяч доларів, щоб придбати картку з дебютного сезону Тома Бреді в Національній футбольній лігі.
Про це пише Sports Illustrated.
Аукціон Sotheby's проходив у Гарлемі, одному з районів Нью-Йорка. 47-річний ексгравець НФЛ також був присутній на заході. Символічно, що Роберт Крафт сидів поруч із Бреді, коли вирішив придбати саме цю картку.
Загалом під час аукціону було продано чотири картки зі статистикою та автографом Бреді. Виручити вдалося близько 800 тисяч доларів.
"Патріоти" обрали Бреді на драфті-2000 року. Том грав за команду до 2020 року. За ці дві декади Нью-Інгленд 6 разів виграли Супербоул та ще двічі грали у фінальному матчі.
Роберт Крафт придбав Петріотс у 1994 році. На той момент команда провела в НФЛ 23 сезони, у яких лише 5 разів виходила у плейоф. Винятком став лише сезон-1985. Тоді "Петс" досить сенсаційно дійшли до Супербоулу, де програли Чикаго Беарс (10:46).