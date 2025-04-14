Суха Балка та Атлетик не визначили переможця в перенесеному матчі Екстра-ліги

Сьогодні, 14 квітня, відбувся перенесений матч 13 туру української Екстра-ліги, в якому зійшлися Суха Балка та Атлетик.

Обидві команди вже гарантували собі місце в плейоф, посідаючи сьомий та восьмий рядки відповідно. Проте вони ще можуть помінятися місцями.

І обмін позиціями міг статися за підсумками цього поєдинку, але нікому не пощастило. Атлетик двічі лідирував у матчі, а Суха Балка двічі змогла відігратися, що призвело до нічиї.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

13 тур, 14 квітня

Суха Балка – Атлетик Футзал 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 15 Васильєв, 1:1 – 21 Легендзевич, 1:2 – 26 Калашник, 2:2 – Ніжник.

Тепер всі команди чемпіонату України мають однакову кількість зіграних матчів.

В останньому турі Суха Балка зіграє з ХІТом, у той час, як Атлетик прийматиме МСК Харків. Всі поєдинки 22 туру Екстра-ліги будуть зіграні 18 квітня.

Нагадаємо, що завтра, 15 квітня, збірна України проведе останній матч відбору на Євро-2026, на який "синьо-жовті" достроково вийшли.