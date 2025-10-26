Українська правда
Досить скромно: опубліковано суми призових для стрибунів з трампліну в сезоні-2025/26

Руслан Травкін — 26 жовтня 2025, 00:26
Ніка та Домінік Превц
Міжнародна федерація лижного спорту оголосила призовий фонд на майбутній сезон для стрибунів із трампліна.

Деталі повідомляє Ekipa.svet24.si.

Порівняно з минулим сезоном, сума призових грошей збільшена на 20 відсотків (10 відсотків вносить Міжнародна федерація лижного спорту, решта знаходиться у компетенції оргкомітету кожних змагань).

Переможець чоловічих особистих змагань отримає 15 тисяч євро. Друге місце – 11 500 євро, а той, хто посяде третє місце – 9 тисяч євро. Загальний призовий фонд для перших 30 учасників змагань становитиме 100 250 євро.

Найкращий дует, а також переможці мікса отримає 34 000 євро.

Також передбачені грошові призи за перемогу у кваліфікації. Переможець кваліфікації отримає бонус у розмірі 3 175 євро.

І хоча багато індивідуальних видів спорту, таких як теніс, прагнуть зрівняти призові гроші незалежно від статі, у стрибках із трампліна до цього ще далеко.

У жінок переможець отримає за перше місце втричі менше, ніж у чоловічих змаганнях, тобто 5000 євро, друге місце приносить 4000 євро, а третє – 3000 євро. Грошові призи отримають 25 найкращих стрибунок, а призовий фонд становить 35 200 євро, що на 65 000 євро менше, ніж у чоловіків.

Сезон для цього виду спорту розпочнеться менше, ніж за місяць. Перший етап відбудуться з 21 по 23 листопада в Ліллехамері, Норвегія.

Змагання змішаних команд відбудуться в п'ятницю, а в суботу та неділю – індивідуальні випробування серед чоловіків та жінок.

