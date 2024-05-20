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Астон Вілла хоче підписати ексгравця Челсі

Игорь Чернявский — 20 травня, 20:30
Астон Вілла хоче підписати ексгравця Челсі

Астон Вілла планує підсилитися Россом Барклі перед поверненням у Лігу чемпіонів.

Про це повідомив Фабріціо Романо у своєму X (Twitter).

За інформацією інсайдера, клуби вже розпочали переговори. Сам гравець зацікавлений у такому переході. Головний тренер Астон Вілли високо оцінює гру Барклі та вважає його підписання розумною інвестицією.

Цікаво, що Барклі вже виступав за "вілланів". У сезоні-2020/21 він забив 3 голи та зробив 1 асист у 24 матчах, після чого повернувся до Челсі, якому належав з 2018 до 2022 року.

Цього сезону Росс захищав ворота Лутона. На його рахунку 5 голів та 4 результативні передачі, але "капелюхарям" це не допомогло врятуватися від вильоту з АПЛ.

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