Виводив Грузію на чемпіонат світу: помер іменитий регбійний тренер

На 77-му році життя помер відомий французький тренер з регбі Клод Сорель.

Про це повідомляє Lequipe.fr.

Сорель був легендою у своєму рідному місті Безьє. У 1960-70-х роках він грав на позиції форварда за місцевий Безьє-Еро, а потім тренував команду, привівши клуб до трьох чемпіонських титулів.

З 1997 до 2003 року очолював збірну Грузії. Під його керівництвом грузини вийшли на чемпіонат світу 2003 року. Паралельно з тренерством він провів кілька реформ, що покращили стан регбі в цій країні.

"Грузинський регбійний союз і вся грузинська регбійна спільнота висловлюють глибоку скорботу з приводу смерті французького тренера Клода Сореля, людини, яка підняла грузинське регбі на новий рівень. Французький регбіст і видатний тренер був не тільки великим майстром спорту, але й вірним союзником і другом грузинського регбі", – сказано в заяві ГРС.

Після цього працював зі збірною Тунісу та Росії.

Нагадаємо, нещодавно збірна Франції стала тріумфатором Кубку шести націй.