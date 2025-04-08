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Виводив Грузію на чемпіонат світу: помер іменитий регбійний тренер

Руслан Травкін — 8 квітня 2025, 10:07
Виводив Грузію на чемпіонат світу: помер іменитий регбійний тренер
Клод Сорель
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На 77-му році життя помер відомий французький тренер з регбі Клод Сорель.

Про це повідомляє Lequipe.fr.

Сорель був легендою у своєму рідному місті Безьє. У 1960-70-х роках він грав на позиції форварда за місцевий Безьє-Еро, а потім тренував команду, привівши клуб до трьох чемпіонських титулів.

З 1997 до 2003 року очолював збірну Грузії. Під його керівництвом грузини вийшли на чемпіонат світу 2003 року. Паралельно з тренерством він провів кілька реформ, що покращили стан регбі в цій країні.

"Грузинський регбійний союз і вся грузинська регбійна спільнота висловлюють глибоку скорботу з приводу смерті французького тренера Клода Сореля, людини, яка підняла грузинське регбі на новий рівень.

Французький регбіст і видатний тренер був не тільки великим майстром спорту, але й вірним союзником і другом грузинського регбі", – сказано в заяві ГРС. 

Після цього працював зі збірною Тунісу та Росії.

Нагадаємо, нещодавно збірна Франції стала тріумфатором Кубку шести націй. 

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