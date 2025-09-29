Пішов з життя голова відділення НОК у Закарпатській області

У віці 72 років помер голова відділення НОК у Закарпатській області Іван Риляк.

Про це повідомила пресслужба Олімпійського комітету.

Функціонер був начальником Закарпатського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, майстром спорту з велоспорту, заслуженим працівником фізичної культури і спорту України.

"Все своє життя Іван Іванович присвятив розвитку спорту на Закарпатті. Його відданість справі, щирість і любов до своєї роботи залишили вагомий слід у спортивному житті краю та у серцях багатьох поколінь спортсменів", – йдеться у пресрелізі НОК.

Риляк помер після важкої тривалої хвороби, деталі якої не повідомляються.

Раніше повідомлялось, що з життя пішов заслужений тренер України Олег Малованюк.