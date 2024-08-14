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Із грязі в князі: журналіст оприлюднив призові узбецьких спортсменів за олімпійське золото

Ігор Чернявський — 14 серпня, 09:00
Із грязі в князі: журналіст оприлюднив призові узбецьких спортсменів за олімпійське золото

В Узбекистані щедро нагородили спортсменів, які принесли країні олімпійські медалі в Парижі-2024.

Про це повідомив місцевий журналіст Жалол Ахмедов.

За золото узбеки отримали 200 тисяч доларів, новий двоповерховий будинок, а також автомобіль Chevrolet Tahoe.

Винагорода за срібло — 100 тисяч доларів, нова квартира та авто BYD Song Champion. За бронзу "віддячили" аналогічно, тільки з вдвічі меншими призовими.

Скільки отримав український олімпійський чемпіон Олександр Хижняк — вже порахував журналіст Чемпіона Максим Розенко. Зазначимо, що "Полтавський танк" отримав призові не лише від держави, а й від Олександра Усика.

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