Із грязі в князі: журналіст оприлюднив призові узбецьких спортсменів за олімпійське золото
В Узбекистані щедро нагородили спортсменів, які принесли країні олімпійські медалі в Парижі-2024.
Про це повідомив місцевий журналіст Жалол Ахмедов.
За золото узбеки отримали 200 тисяч доларів, новий двоповерховий будинок, а також автомобіль Chevrolet Tahoe.
Винагорода за срібло — 100 тисяч доларів, нова квартира та авто BYD Song Champion. За бронзу "віддячили" аналогічно, тільки з вдвічі меншими призовими.
Скільки отримав український олімпійський чемпіон Олександр Хижняк — вже порахував журналіст Чемпіона Максим Розенко. Зазначимо, що "Полтавський танк" отримав призові не лише від держави, а й від Олександра Усика.