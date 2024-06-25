Гутцайт: 4F безплатно одягає Олімпійську збірну України

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт заявив, що польський виробник одягу 4F безплатно одягає збірну України.

Слова Гутцайта передає Tribuna.com.

"Ви ж бачили, яка яскрава форма, яка якість класна? Для нас же головне було, щоб ми розробили, і спортсменам вона сподобалася — за якістю, і скільки всього їм нададуть. Тому що це теж важливо, щоб вони зручно себе відчували на Олімпійських іграх. Мені дуже подобається.

Я розмовляв з усіма спортсменами, ви теж розмовляли. Я впевнений, що всім вони задоволені. Залишилися тільки одне — їхати на Олімпійські ігри та перемагати. Це спонсорський контракт, 4F безкоштовно одягають команду. Контракт підписаний мною особисто до 2028 року – включно з Олімпійськими іграми, які будуть проходити в Лос-Анджелесі.

Вони забезпечують повністю формою, в якій команди будуть приймати участь в Олімпійських іграх, Юнацьких Олімпійських іграх, зимових Олімпійських іграх та в Олімпіаді. Так, усі команди будуть забезпечені. Коли вони будуть виходити на свої змагання, і у них буде своя професіональна форма, то це вже за їхніми контрактами, в яких вони будуть виступати. А парадний костюм — на відкритті і на церемонії нагородження вони будуть у 4F", — сказав Гутцайт.

Напереодні збірна України з дзюдо здобула чотири ліцензії на Олімпійські ігри-2024.