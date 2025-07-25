На війні загинув український альпініст

Війна забрала життя 45-річного українського альпініста Олександра Поліщука, який свій останній бій прийняв неподалік Бахмута.

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Поліщук з дитинства захоплювався спортом — баскетбол, туризм, альпінізм. У дорослому віці — скелелазіння, лижі, вейкбординг. У 2015 році підкорив одну з найнебезпечніших вершин світу — Хан-Тенгрі (7010 м) у Тянь-Шані.

З початку повномасштабної війни мобілізувався в батальйон "Свобода" Національної гвардії України, де служив заступником командира роти. Мав позивний "Альпініст" через спортивне минуле і загартований характер.

Останній бій Поліщука відбувся 23 грудня 2022 року неподалік Бахмута, в посадці між селами Курдюмівка і Озарянівка. Тоді, підрозділ Олександра потрапив у засідку, з якої відступили з втратами - десятеро бійців, так і не повернулися.

Нагадаємо, нещодавно на війні проти росіян загинув український легкоатлет Віталій Римарук, що спеціалізувався на метанні диску.

Напередодні стало відомо, що п'ятиразовий чемпіон України у складі Сокола Олександр Матвійчук був серйозно поранений на війні з Росією.

На початку 2025 року Міністерство молоді та спорту повідомило, що війна Росії проти України забрала життя понад 500 українських спортсменів і тренерів.