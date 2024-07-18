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На Олімпійські ігри-2024 було продано рекордну кількість квитків

Микола Дендак — 18 липня, 19:56
На Олімпійські ігри-2024 було продано рекордну кількість квитків

За тиждень до старту Олімпійських ігор-2024, які пройдуть у Парижі, було продано рекордну кількість квитків.

Про це повідомляє Inside the Games.

За даними оргкомітету показник вже сягнув 8,6 млн квитків та перевищив рекорд у 8,3 мільйона на Іграх в Атланті. Також у продажі досі залишилося 1,2 млн квитків на командні види спорту.

За інформацією заступника генерального директора оргкомітету Мікаеля Алоїзіо, понад 60% квитків вдалося реалізувати у Франції, також до трійки лідерів за проданими квитками входять Іспанія та Італія.

Ігри-2024 відбудуться з 26 липня по 11 серпня. Напередодні стало відомо, що Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпіаді-2024.

Нещодавно МОК опублікував список росіян та білорусів, які виступатимуть на Олімпійських іграх-2024.

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