Українці Мишко та Вільямсон стали віцечемпіонами світу зі спортивних танців

У Парижі відбувся чемпіонат світу з танцювального спорту серед професіоналів у програмі "10 танців". У змаганнях взяли участь представники з 9 країн.

Україну на турнірі представляла пара Вероніки Мишко та Ерла Вільямсона. Вони вибороли срібну медаль та стали віцечемпіонами світу, набравши 210 очок.

Золото чемпіонату здобула пара з Італії – Лоренцо Альберетті та Александра Раскатова (240 очок). Бронзові нагороди дісталися представникам Франції Рабіху Мураду та Северін Аснар (180 очок), яких українці обійшли в боротьбі за друге місце.

Чемпіонат світу зі спортивних танців. Програма "10 танців", фінал

Лоренцо Альберетті / Александра Раскатова (Італія) – 240 балів Ерл Вільямсон / Вероніка Мишко (Україна) – 210 балів Рабіх Мурад / Северін Аснар (Франція) – 180 балів

Ця нагорода стала сьомим сріблом чемпіонатів світу, яке здобули вихованці ужгородського клубу спортивного танцю "Грація" під керівництвом тренерки Олександри Мишко.

Нагадаємо, що минулого року 16-річна українська танцюристка Анастасія Зелена завоювала золото Кубку світу з танців (Dance World Cup) у Бургосі за сольний виступ у категорії контемпорарі. Свою перемогу дівчина присвятила українському хореографу Володимиру Ракову, який ставив цей номер і загинув на фронті.