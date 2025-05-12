MEGOGO та Warner Bros. Discovery створили українську аудіодоріжку для каналів Eurosport

Медіасервіс MEGOGO та Warner Bros. Discovery оголосили про запуск першої української аудіодоріжки для спортивних каналів Eurosport.

Відтепер українці зможуть насолоджуватися престижними міжнародними змаганнями, такими як тенісні турніри Великого шлему, велоперегони Гранд-турів, снукер та Олімпійські ігри, з коментарями рідною мовою.

Починаючи з 9 травня 2025 року, трансляції на Eurosport 1 та Eurosport 2 будуть локалізовані українською, а коментувати їх будуть відомі українські коментатори, серед яких Катерина Зінченко, Олександр Черненко, Віталій Волочай, Олексій Борисовський, Інна Волочай, Дар’я Кузнецова, Євген Перестенко, Андрій Білик, Антон Топчій та інші.

Штат коментаторів збільшуватиметься відповідно до появи нових видів спорту в сітці телеканалів Eurosport. Перша велика подія з українським коментарем – Джиро д'Італія, яка розпочалася 9 травня.

Цей крок є важливим для розвитку українського спортивного мовлення і став можливим завдяки партнерству з Warner Bros. Discovery та MEGOGO.